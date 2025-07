"Ich trat ihm in die Hand – das Messer fiel": Strandarbeiter verhindert Handy-Diebstahl auf Mallorca

Salou Ibrahim, 41 Jahre alt, arbeitet tagsüber an den Stränden von Mallorca, wo er seit 18 Jahren lebt. Ursprünglich stammt er aus Ghana und lebt mittlerweile seit 28 Jahren in Spanien. Für seine neue Heimat opfert er viel und hat eine große Abneigung gegen Menschen, die den Strand verschmutzen. Salou ist in einem Wartungs- und Reinigungsdienst tätig und erlebt in Can Pere Antoni im Herzen der Stadt Palma sowie in Arenal, was zur Gemeinde Llucmajor gehört, immer wieder Diebstähle.

In Arenal konnte er kürzlich einen Handy-Diebstahl verhindern und stellte sich dabei sogar einem bewaffneten Täter, der ihn bedrohte. "Ich habe keine Angst vor ihm, aber vor Schusswaffen habe ich Respekt", erklärte Salou gegenüber den Journalisten der spanischen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Ähnliche Nachrichten Urlauber aufgepasst! Hier schlagen Taschendiebe auf Mallorca zu Vor allem Urlauber sind am Strand gefährdet Als Salou den Diebstahl beobachtete, bemerkte er, wie ein Krimineller heimlich einem Paar am Strand das Handy entwendete. Er verfolgte den Täter, stellte ihn zur Rede, und als dieser ein Messer zog, gelang es Salou, ihn zu überwältigen und das Handy zurückzubekommen. Obwohl der Dieb ihm mit dem Tod drohte, ließ sich Salou nicht einschüchtern und verständigte die Guardia Civil. "Diebstähle am Strand kommen häufig vor", berichtet er. "Touristen sollten besonders auf verdächtige Bewegungen achten, vor allem wenn sie ihre Taschen öffnen."