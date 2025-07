Zu viel Schmutzwasser nach Starkregen: Drei Strände auf Mallorca zeitweise gesperrt

Am Donnerstag mussten in Palma mehrere Strände gesperrt werden | Foto: Archiv/Ultima Hora

Nach den Regenfällen in den frühen Morgenstunden des Donnerstags hat das Rathaus von Palma de Mallorca am Donnerstag mehrere Strände zeitweise für das Baden gesperrt. Betroffen waren die Playas Cala Major, Can Pere Antoni sowie die Playa de Palma. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung mitteilte, wurde an der Cala Major und an Can Pere Antoni die rote Flagge gehisst, was ein vollständiges Badeverbot bedeutet. An der Playa de Palma hingegen blieb der Zugang zwar erlaubt, das Baden war jedoch ausdrücklich untersagt. Am späten Nachmittag wurde das komplette Badeverbot wieder aufgehoben, und an den Stränden die gelben Flaggen aufgezogen.