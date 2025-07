Palma rüstet Feuerwehr am Ballermann auf

Mallorcas Inselhauptstadt Palma rüstet seine Feuerwehr im großen Stil auf. Bürgermeister Jaime Martínez (Volkspartei PP) besichtigte am Donnerstag die abgeschlossenen Renovierungsarbeiten an der Feuerwache Playa de Palma. Diese betrachtet die Stadt als Teil einer "größeren Investitionsoffensive in die Sicherheitsinfrastruktur".

Die Modernisierung der Feuerwehrwache kostete nach Angaben der Stadtverwaltung 162.000 Euro und umfasste eine grundlegende Überholung der Fahrzeughalle sowie die Anpassung an neue Gesundheits- und Dekontaminationsprotokolle. Zu den Verbesserungen gehörten demnach neue Umkleidekabinen mit Duschen für die Dekontamination im Erdgeschoss, ein separater Waschraum sowie ein Lagerbereich für Schutzausrüstung.

Begleitet wurde das Stadtoberhaupt von Sicherheitsstadtrat Miquel Busquets (PP) und Feuerwehrchef Eder García. Die Besichtigung nutzten die Lokalpolitiker zur Präsentation von zwei neuen Feuerwehrfahrzeugen, die als logistische Unterstützung zwischen den verschiedenen Feuerwachen dienen sollen.

Mit den durchgeführten Maßnahmen will die Stadt ihr Engagement für Sicherheitskräfte unterstreichen. , "Die Feuerwehr muss mit den notwendigen personellen und materiellen Mitteln ausgestattet sein", sagte Martínez. Erst vor einem Monat, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", sei die Renovierung der Feuerwehrwache Sa Teulera vorgestellt worden. Und für das kommende Jahr will die Stadt "wichtige Umbauarbeiten" an der zentralen Wache Son Malferit in Angriff nehmen.

Bürgermeister Martínez hob am Donnerstag die Priorität der Bürgersicherheit im städtischen Haushalt hervor: "Einer von vier Euro in diesem Jahr fließt in diesen Bereich, und diese Politik werden wir beibehalten." Die Investitionen verdeutlichten Palmas "systematischen Ansatz zur Stärkung der Notfalldienste" auf der beliebten Ferieninsel.