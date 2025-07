"Ein echter Albtraum": So erlebte ein ausländischer Mieter einen boshaften Vermieter in Palma. Mit Video!

Ruben, ein dänischer Triathlet, ist froh, nach Mallorca gezogen zu sein, auch wenn seine Ankunft nicht gerade das war, was er sich erträumt hatte. "Ein echter Albtraum", sagt er über seine Erfahrungen. Nachdem er seinen vermieter angezeigt hatte, mit dem er die ersten fünfzehn quälenden Tage auf der Insel verbracht hatte, fuhr er stundenlang Rad, um sich zu entspannen: "Er schuldet mir immer noch Geld", so der Mann wütend gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Der Däne beschuldigt den Mann, der ihm ein Zimmer in seinem Haus für 550 Euro im Monat vermietet hatte, „gewalttätig und gefährlich“ zu sein. Er behauptet, der Mann in den Sechzigern habe ein Alkoholproblem und sei deshalb völlig plötzlich und unerwartet in seinem Zimmer aufgetaucht.

"Er hat mich mehrfach körperlich bedroht, bevor er zwei Plastikmülleimer nach mir warf und in mein Zimmer einbrach", schrieb er auf Facebook, als er die Wohnung verließ. Er wollte eine Warnung vor dem Verhalten des Vermieters posten, um zu verhindern, dass andere Mieter die gleichen quälenden Situationen erleben, die er bereits durchgemacht hatte.

"Als ich merkte, dass ich gehen musste, war ich sehr traurig. Ich hatte das Zimmer bereits nach meinem Geschmack eingerichtet, ich hatte Zeit damit verbracht, die Menschen in der Nachbarschaft, die Restaurants und meine Nachbarn kennen zu lernen. Mir war klar, dass ich wieder ganz von vorne anfangen musste. Und ich war auch besorgt, weil ich nicht wusste, ob ich eine neue Wohnung finden würde und ob ich genug Platz für meine Fahrräder haben würde."

Der Däne hatte am 16. Juni das im Stadtteil Santa Catalina gelegenen Zimmer bezogen. Am Eingang stellte er fest, dass das Haus ein ernsthaftes Ameisenproblem hatte, und wollte dazu beitragen, indem er zwei Mülleimer kaufte, um den Abfall besser zu entsorgen. "Das gefiel dem Vermieter nicht. Er betrat das Zimmer und warf die Mülltonnen gewaltsam nach mir und sagte: ‚Lass den Müll in deinem Zimmer, ich will diesen Mist nicht in meinem Haus‘", erzählt das Opfer.

"Pass auf, am Ende passiert dir noch etwas"

Laut seiner Aussage versuchte er, ihn zu beruhigen, aber der Vermieter wurde immer aggressiver. Zwanzig Minuten lang schrie er ihn an und drohte ihm sogar mit den Worten: „Pass auf, am Ende passiert dir noch etwas“, wobei er die Zimmertür blockierte. Der junge Triathlet packte seine Sachen zusammen und verließ so schnell wie möglich das Haus. Da er bereits 550 Euro für die Monatsmiete gezahlt hatte, hofft er, die Hälfte seiner Investitionen zurückzubekommen und dass die Klage ihren Lauf nehmen wird.

"Während der 'Zusammenstöße' mit dem Vermieter hatte ich Angst, dass er mich angreifen könnte. Er sagte mir mehrmals, ich solle vorsichtig sein, weil mir etwas passieren könnte. Das hat mir Angst gemacht. Ich litt sehr unter dem emotionalen Stress, aber zum Glück bin ich der Sohn eines Psychologen und habe gelernt, wie ich mit der Situation umgehen kann. Jetzt fühle ich mich viel besser", so der Däne abschließend.