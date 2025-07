Vorhersage fürs Wochenende: Schon wieder droht Regen auf Mallorca!

Nach den Unwettern von Donnerstag sind auch in den kommenden Tagen auf Mallorca neue Schauer angekündigt worden. Schon am Freitagmorgen erwachten Einheimische und Urlauber unter anderem im Tramuntana-Gebirge und rund um Sóller mit Regen, Blitz und Donner. Aber auch Strandwetter mit sommerlichen Temperaturen wird am Wochenende erwartet. Mit MM lesen Sie den ausführlichen Wetterbericht für die nächsten Tage.

In der Nacht auf Freitag ist auf Mallorca erneut eine tropische Nacht verzeichnet worden. Mit 25 Grad war es am Hafen von Palma de Mallorca am heißesten, dicht gefolgt von Capdepera, Port de Sóller und Banyalbufar sowie auf der Insel Cabrera mit 24 Grad. Der Freitag bringt auf der Insel einige Wolken, aber auch viel Sonnenschein. Dazu kommt laut Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, ein zeitweise mäßiger Wind aus Süd und Südost. Die Topwerte des Tages liegen zwischen 29 und 34 Grad.

Neuer Regen am Samstag

Der Samstag wird der unschönere Tag des Wochenendes. Vielerorts wird es bewölkt oder gar wolkig losgehen, besonders im Laufe des Vormittags sind Schauer und Gewitter möglich. Unwetterwarnungen sind aktuell aber noch nicht herausgegeben worden. Im Südwesten kann sich der Regen auch bis in den Nachmittag ziehen. Der Rest des Tages wird dann aber öfter aufklaren und mehr Sonnenschein mit sich bringen. Es bleibt warm mit diesen Temperaturen: 31 Grad in Palma de Mallorca sowie 32 Grad in Llucmajor und Campos.

Strandwetter gibt es auf Mallorca dann wieder am Sonntag – zumindest soll es dann trocken bleiben. Laut der aktuellen Wettervorhersage sind zwar noch einige Wolkenfelder am Himmel angekündigt, die Sonne wird sich aber auch durchsetzen können. Weiter liegen die Temperaturen zwischen 30 und 34 Grad auf der Insel. Am Anfang der nächsten Woche werden im Norden der Insel etwas kühlere 29 Grad erwartet, in Palma de Mallorca werden es 34 Grad.