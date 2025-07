Schauriger Fund: Verweste Leiche trieb zwischen Ibiza und Mallorca in den Wellen

Eine mit einer Weste bekleidete Leiche ist am Freitagmittag im Meer zwischen Mallorca und Ibiza gefunden worden. Die Besatzung eines Bootes entdeckte Medienberichten zufolge die menschlichen Überreste, die sich in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung befanden, und alarmierte die Guardia Civil.

Nach Angaben der Guardia Civil wurde die Leiche gegen 13:00 Uhr entdeckt. Sie trieb in den Wellen. Der Seedienst der Guardia Civil begab sich nach Eingang des Alarms unverzüglich mit einem Patrouillenboot zum Fundort.

Leiche noch nicht geborgen

Die Beamten, die sich in das Gebiet begaben, in dem die Leiche gesichtet worden war, konnten sie nicht bergen, nachdem sie die Warnung über die Anwesenheit eines Schiffs mit Problemen in der Nähe erhalten hatten, und mussten sich um dessen Besatzungsmitglieder kümmern.

Die Guardia Civil wird nach eigenen Angaben später versuchen, die Leiche zu finden und an Land zu bringen, um sie zu identifizieren und die Todesursache zu ermitteln. Die Ermittler wissen nicht, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, da die Leiche in einem fortgeschrittenen Stadium der Verwesung gefunden wurde.