Mondscheinkonzert  in den Weinreben – ein unvergessliches Erlebnis auf Mallorca

Am Samstag, 19. Juli, verwandelt sich das Weingut Macià Batle in Santa Maria del Camí zum zwölften Mal in eine Konzertbühne unter freiem Himmel. Das Concert de la lluna a les vinyes – das Mondscheinkonzert in den Weinreben mit seinem besonderen Sommenachts-Ambiente ist unter Mallorquinern und deutschsprachigen Residenten gleichermaßen beliebt und lockt alljährlich zahlreiche Musikliebhaber an.

Tatsächlich direkt neben den Weinreben tritt das Sinfonieorchester der Balearen mit dem Klarinettisten Juan José Partdo als Solist auf, die Leitung hat Pablo Mielgo. Der Chefdirigent hat ein rein instrumentales Programm zusammengestellt, das trotzdem stark von der Oper geprägt ist. Auf dem Programm stehen Ouvertüren aus Mozarts "Hochzeit des Figaro", Rossinis "Barbier von Sevilla" und Verdis "Macht des Schicksals". Dazu erklingt das Intermezzo aus Puccinis "Manon Lescaut", Brahms’ Ungarischer Tanz Nr. 5 und Bizets Carmen-Suite Nr. 1. Abgerundet wird das Repertoire durch zwei Intermedios und ein Preludio aus den Zarzuelas "La alegría de la huerta", "La Revoltosa" und "La boda de Luis Alonso". Neben der Musik können die Besucher erlesene Weine der Bodega und Häppchen mallorquinischer Erzeuger genießen. Für das kulinarische Angebot sorgen lokale Firmen wie Mercadal, Fet a Sóller, Forn Ca Na Teresa, Quely, Almendras Capó und verschiedene Catering-Unternehmen. Der Erlös des Konzerts geht an die mallorquinische Kinderhilfsorganisation Amics de la Infància, die das Event veranstaltet. Die 1996 gegründete Vereinigung unterstützt Projekte in Peru, Bolivien und Indien, die sich um von sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder kümmern. "Bodegas Macià Batle ist ohne Solidarität nicht zu verstehen, genauso wenig wie ohne ihr Engagement für Musik, Malerei und Literatur", erklärt Bodega-Chef Ramon Servalls. "Wir haben immer verstanden, dass der Genuss eines Glases guten Weins positive Gefühle auslöst. Diese positiven Gefühle müssen kanalisiert werden. Das haben wir stets getan, indem wir die Kunst unterstützt und Solidarität gezeigt haben." Servalls betont seine persönliche Überzeugung: "Es gibt keine größere Befriedigung für einen Menschen als Geben, Großzügigkeit und Zusammenarbeit. Solidarität ist eine Form des ständigen Lernens. Sie eröffnet neue Sichtweisen auf die Welt." Das Konzert beginnt um 21.30 Uhr, Einlass ist ab 20.30 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 40 Euro, an der Abendkasse 45 Euro. Tickets gibt es beim Abonnenten-Club von „Ultima Hora”, bei El Corte Inglés, bei Macià Batle selbst und beim Inselradio in Palma. Wer nicht persönlich teilnehmen kann, aber dennoch helfen möchte, kann über die CaixaBank spenden (IBAN: ES40 2100 2841 2513 0035 1587).