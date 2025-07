Anti-Tourismus-Schmierereien: Polizei auf Mallorca sucht mit Hochdruck nach linksradikalen Tätern

Die Schmierereien am Tourismusministerium in Palma de Mallorca. Klein: Verbrannte Fotos von Politikern und Hoteliers | Foto: Ultima Hora

Nach einem nächtlichen Anschlag auf das Tourismusministerium auf Mallorca sucht die spanische Nationalpolizei mit Hochdruck nach den Tätern. Offenbar vermummte Mitglieder der radikalen Jugendorganisation Arran hatten in den frühen Morgenstunden des Samstags die Fassade des Ministeriums in der Calle Montenegro in Palma mit schwarzer Farbe beschmiert und ein urlauberfeindliches Video in sozialen Netzwerken veröffentlicht.