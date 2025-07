Toter Motorradfahrer auf Mallorca: Welche Rolle spielte der mysteriöse Traktorfahrer?

Tödlicher Crash in der Nacht! Ein junger Motorradfahrer (29) rast über eine Landstraße auf Mallorca – und prallt gegen einen Traktor. Der Biker stirbt noch am Unfallort. Doch der Traktorfahrer? Spurlos verschwunden!

In der Nacht zum Samstag kam es auf der Carretera zwischen Campos und Santanyí zu einem tödlichen Unfall. Ein 29-jähriger Spanier war gegen 2.20 Uhr mit seiner schwarz-grauen BMW R1150R auf der Ma-19 unterwegs, als er bei Kilometer 42,3 mit einem orangefarbenen Traktor des Typs Ford 4000y zusammenstieß. Der Aufprall auf dem geraden Streckenabschnitt war so heftig, dass der junge Mann noch am Unfallort verstarb. Sanitäter und Guardia Civil trafen kurz nach dem Notruf ein – doch vom Fahrer des Traktors fehlte jede Spur.

Traktorfahrer wurde zu Hause angetroffen

Wie die Guardia Civil später bestätigte, wurde der Traktorfahrer mehrere Stunden nach dem Unfall in seinem Wohnhaus ausfindig gemacht. Da er den Unfallort verlassen hatte, ohne Hilfe zu leisten oder den Notruf zu verständigen, wird nun wegen des Verdachts auf unterlassene Hilfeleistung gegen ihn ermittelt.

Die Beamten konnten ihn anhand der Fahrzeugzulassung identifizieren und fanden ihn gegen sechs Uhr morgens. Dort wurde er einem Alkohol- und Drogentest unterzogen. Die Ergebnisse werden bislang geheim gehalten, da sie Teil der laufenden Ermittlungen sind. Unklar ist noch, ob der Fahrer unter Einfluss stand oder warum er die Unfallstelle verließ.

Entscheidend für den weiteren Verlauf der Ermittlungen wird nun das Ergebnis der Obduktion sein. Denn nur so lässt sich klären, ob der Motorradfahrer sofort tot war – oder ob er möglicherweise noch hätte gerettet werden können, wenn der Traktorfahrer rechtzeitig Hilfe geholt hätte. Besonders brisant: Laut Polizei gibt es am Unfallort keinerlei Bremsspuren oder Hinweise auf ein Ausweichmanöver. Das deutet darauf hin, dass der Fahrer des Traktors den Crash bemerkt haben muss – und sich dennoch dazu entschied, einfach weiterzufahren.

Noch ist unklar, was in dieser verhängnisvollen Nacht wirklich geschah. Doch eines steht fest: Ein junger Mann ist tot – und ein anderer hat sich still und heimlich aus dem Staub gemacht. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck.