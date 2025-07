Minutenlang wiederbelebt: Deutscher Urlauber erleidet Herzstillstand am Strand von Can Picafort

Der deutsche Mallorca-Urlauber hat am Strand von Can Picafort einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. (Symbolbild) | Foto: Clara Margais/dpa

Im Nordosten Mallorcas hat am Sonntagmittag ein 62-jähriger deutscher Urlauber einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten und musste wiederbelebt werden. Wie das Online-Nachrichtenportal "Crónica Balear" berichtet, kam es an der Playa de Can Picafort zu dem Notfall. Dem Eingreifen eines Polizisten in Zivil ist es zu verdanken, dass dem Mann das Leben gerettet werden konnte.