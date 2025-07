Am Geldautomaten beobachtet: So wurde ein deutscher Rentner in Ferienort auf Mallorca bestohlen

Auf Mallorca ist ein 88-jähriger deutscher Senior gleich mehrfach bestohlen worden. Wie der Resident dem Mallorca Magazin berichtet, hat sich der Vorfall am vergangenen Donnerstag in Cala d'Or, dem beliebtem Ferienort an der Südostküste der Insel, ereignet. Dem Mann wurden rund 4000 Euro sowie alle Bankkarten und wichtigen Papiere entwendet. Dabei gingen die Diebe wohl mit einer besonders listigen Masche vor: Sie beobachteten den Rentner wohl am Geldautomaten und entwendeten dann seine Geldbörse.

Der 88-jährige Deutsche, der lieber anonym bleiben will, hatte am vergangenen Donnerstag in Cala d’Or 1000 Euro Bargeld am Bankautomaten abgehoben. "Sicher wurde ich dabei beobachtet, wie ich das Geld in meinen Geldbeutel legte", berichtet der Resident gegenüber dem Mallorca Magazin. Danach sei der Senior zu Fuß zum Parkplatz gegangen "langsam und in gebückter Haltung", beschreibt er und verweist auf sein hohes Alter. Als er dann am Parkplatz ankam, habe er gemerkt, dass seine Geldbörse in der Hosentasche fehlte. Ähnliche Nachrichten "Ich trat ihm in die Hand – das Messer fiel": Strandarbeiter verhindert Handy-Diebstahl auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Mit gestohlenen Karten knapp 3000 Euro abgehoben Trotz des Schocks handelte der deutsche Mallorca-Resident geistesgegenwärtig. "Ich fuhr sofort heim nach Cala Murada und sperrte die vier Bankkarten, die sich in der Geldbörse befanden." Doch da war es schon zu spät, denn der oder die mutmaßlichen Betrüger hatten schon zugeschlagen: "Leider hat der Dieb bereits um 18.00 Uhr schon zu geschlagen und nach mehreren abgelehnten Versuchen einmal 900 und weitere 2000 Euro abgebucht." Insgesamt wurde der Rentner um rund 4000 Euro erleichtert. Neben dem Bargeld und den abgebuchten Summen sind dem Rentner auch wichtige Papiere entwendet worden. "Leider sind auch der deutsche Führerschein und Personalausweis, mein spanischer Residentenausweis und die Karte für die Apotheke zur Medikamentenbeschaffung weg, was mir bestimmt Probleme bei der Wiederbeschaffung bringt und mich besonders ärgert!", erzählt der Bestohlene. Den Diebstahl hat der 88-Jährige im Anschluss zur Anzeige gebracht. "Die Polizei in Manacor hat ein achtseitiges Protokoll erstellt." Gezielter Diebstahl bei älteren Menschen Ähnliche Fälle von gezieltem Diebstahl hatte es zuletzt auch in Palma de Mallorca gegeben. Ende Juni war eine Bande festgenommen worden, die es insbesondere auf ältere Touristen abgesehen hatte. Diese beobachteten sie bei Kartenzahlungen, merkten sich die PIN und klauten im Anschluss die Geldbörsen. Vor allem zur Hauptreisezeit auf Mallorca sollten Urlauber vorsichtig sein und auf ihre Wertgegenstände achten.