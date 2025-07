Mann lebte wochenlang neben toter Mutter auf Mallorca: Sofort in psychiatrische Abteilung gebracht

In einem Haus in Sa Cabaneta, einem Ortsteil der Gemeinde Marratxí nordöstlich von Palma de Mallorca, hat ein Mann über längere Zeit mit seiner toten Mutter zusammengelebt. Wie der Internetdienst Crónica Balear berichtet, soll der Mann mehr als einen Monat nach dem Tod der 83-jährigen Frau mit deren Leiche in der gemeinsamen Wohnung verblieben sein.

Entdeckt wurde die Tote am Montagabend gegen 21 Uhr, nachdem ein Sozialarbeiter die Sicherheitskräfte alarmiert hatte. In dem Haus am Camí de n’Olesa lebten ausschließlich die Mutter und ihr Sohn. Da die Nachbarn die ältere Frau seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen hatten, informierten sie die Gemeindeverwaltung von Marratxí. Ähnliche Nachrichten Er lag tot im Auto: Leiche eines Deutschen auf Mallorca entdeckt Mehr ähnliche Nachrichten Nach einem Gerichtsbeschluss öffnete der Sohn die Tür Nachdem alle Versuche, Kontakt aufzunehmen, erfolglos geblieben waren und die Aussagen der Nachbarn auf eine mögliche Gefahr hinwiesen, suchten Beamte der Lokalpolizei gemeinsam mit Mitarbeitern der Sozialdienste das Haus auf. Da keine Reaktion erfolgte, wurde ein Gerichtsbeschluss eingeholt. Nach dessen Ausstellung kehrten die Einsatzkräfte zurück, woraufhin der Sohn die Tür öffnete. Im Inneren entdeckten sie die sterblichen Überreste der Frau. Die Kriminalpolizei der Guardia Civil wurde umgehend hinzugezogen, um die Leiche sowie die Umstände ihres Auffindens zu untersuchen. Laut ersten Berichten befand sich der Körper in einem weit fortgeschrittenen Verwesungszustand. Hinweise auf Gewalteinwirkung konnten vor Ort nicht festgestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Leiche abtransportiert. Der Sohn wurde umgehend in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses Son Llàtzer eingeliefert, wo eine umfassende Untersuchung seines psychischen Zustands erfolgen soll.