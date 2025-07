Bekannt aus "Wetten, dass ...?": Prächtige Stierkampfarena auf Mallorca soll verkauft werden – und so viel kostet sie

Die Firma Balears Cambio de Tercio hat ein Angebot in Höhe von fünf Millionen Euro für den Erwerb der Stierkampfarenen von Palma de Mallorca, bekannt als "Coliseo Balear", und Jerez de la Frontera vorgelegt. Beide Arenen befinden sich derzeit im Besitz der Familie Balañá, einer der renommiertesten Familien im spanischen Stierkampfsektor. Diese hatte erst vor wenigen Monaten die Arena von Felanitx veräußert.

Balears Cambio de Tercio möchte sich als einer der führenden Akteure in der Stierkampfbranche etablieren. In einer Pressemitteilung kündigte das Unternehmen an, in Zukunft weitere Angebote für Arenen auf dem spanischen Festland abzugeben, um seine Präsenz und Marktführerschaft auszubauen. Mit der Übernahme des "Coliseo Balear" in Palma und der Arena in Jerez strebt die Firma nicht nur den Erwerb zweier emblematischer Veranstaltungsorte an, sondern auch eine Erneuerung des Stierkampfsektors durch die Verbindung von Tradition und Innovation.

Balears Cambio de Tercio erinnerte daran, dass das Unternehmen am 13. April in der Stierkampfarena von Inca den ersten Stierkampf mit Stieren der Rasse Miura in der Geschichte der Arena organisierte. Die Veranstaltung war restlos ausverkauft, auf dem Programm standen Lea Vicens, Manuel Escribano und Jesús Enrique Colombo. Für den 3. August ist in derselben Arena ein weiterer Stierkampf mit Andy Cartagena, Antonio Ferrera und Borja Jiménez geplant.

Zwei von rund 600 Stierkampfarenen in Spanien

Das "Coliseo Balear" ist die größte Stierkampfarena auf Mallorca. Sie befindet sich in der Hauptstadt Palma und fasst bis zu 11.620 Zuschauer. Erbaut wurde die Arena im Jahr 1929 und ist seitdem Schauplatz zahlreicher prestigeträchtiger Stierkämpfe. Das "Coliseo Balear" gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke Palmas und ist ein Wahrzeichen der Stadt.

Auch die Stierkampfarena von Jerez de la Frontera in Andalusien zählt zu den renommiertesten Spaniens. Sie wurde 1894 eingeweiht und bietet Platz für rund 12.000 Besucher. Jerez de la Frontera ist berühmt für seine Pferdezucht und den Sherry-Wein. Die örtliche Stierkampfarena ist eng mit dieser Tradition verbunden und ein fester Bestandteil des kulturellen Erbes der Stadt.