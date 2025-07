Nach Cartier: Mallorca bekommt eine weitere Edelboutique

Auf Mallorca wird nicht nur luxuriös gebaut, auch der Einzelhandel setzt verstärkt auf kaufkräftiges Klientel. Die traditionsreiche Relojería Alemana plant, ihren Standort am Passeig del Born in Palma zu einer exklusiven Rolex-Boutique umzugestalten. Die Eröffnung sei für den Sommer 2026 vorgesehen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Dafür soll die bisherige Filiale bereits in diesem Monat schließen, konkret am 21. Juli. Die Verbindung zwischen der Familie Fuster, die das Uhrengeschäft seit Generationen führt, und der Schweizer Luxusmarke reicht bis ins Jahr 1937 zurück. Damals habe Gaspar Fuster, Großvater der heutigen Geschäftsführung, erstmals prestigeträchtige Uhrenmarken aus der Schweiz nach Mallorca gebracht, weiß die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zu berichten.

"Es ist ein wichtiger Schritt für uns als Gruppe und als Familie", so Pablo Fuster Planas, Geschäftsführer der Relojería Alemana. Die geplante Eröffnung sei der logische nächste Schritt einer jahrzehntelangen Beziehung und die Antwort auf eine steigende Kundennachfrage. Fuster schwebt mit der neuen Boutique ein "exklusiver Raum mit personalisierter Betreuung" vor. Dazu ein Innendesign, das darauf ausgelegt sei, "das Markenerlebnis vollständig zu erleben".

Parallel dazu bereitet die Familie Fuster gegenwärtig die Eröffnung von COLOM vor, einem neuen Concept Store in Zusammenarbeit mit den lokalen Marken La Principal und Rosevelvet. Dieser soll im August in der ehemaligen Abacus-Filiale in der Carrer de Colom im Zentrum Palmas eröffnen und das Sortiment um Textilien und Lifestyle-Produkte erweitern.

Mit der geplanten Rolex-Boutique, der bereits bestehenden Cartier-Boutique am Rathausplatz (Plaça de Cort) und nun COLOM steigt die Zahl der Niederlassungen auf fünf Standorte in der Inselhauptstadt. Während der Umbauphase, so der Geschäftsführer des Familienunternehmens, könnten Kunden die Filialen in der Carrer de Colom und an der Flaniermeile Born aufsuchen.