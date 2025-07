"Trauten unseren Augen nicht": Zwei Meter lange Schlange erschreckt deutsche Mallorca-Urlauber

Ein Schreckmoment für die deutschen Mallorca-Urlauber: Sie entdeckten zwei riesige Schlangen von rund zwei Metern Länge in ihrem Garten in Son Servera | Foto: privat

Es sollte ein entspannter Nachmittag im Garten werden – endete jedoch mit einem großen Schrecken. Am Sonntag sind deutsche Mallorca-Urlauber in Son Servera an der Ostküste von gleich zwei großen Schlangen überrascht worden. Ein Tier war rund anderthalb Meter lang, das zweite Exemplar sogar rund zwei Meter. Dem Mallorca Magazin haben die Bundesbürger von der ungewöhnlichen Begegnung erzählt. Außerdem lesen Sie, um welche Art es sich dabei handelt, ob sie für den Menschen gefährlich ist und wie Sie sich bei einer Sichtung verhalten sollten.