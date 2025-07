Sóller-Zug auf Mallorca entgleist - Keine Verletzten

Der beliebte Touristenzug von Sóller nach Palma ist am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf Mallorca entgleist. Nach Angaben des Betreibers kam der Triebwagen auf der Strecke zwischen Sóller und Palma am Aussichtspunkt Pujol d'en Banya von den Gleisen ab. Trotz des Schocks unter den Fahrgästen habe es keine Verletzten zu beklagen gegeben.

Dem Unternehmen zufolge befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls nur wenige Passagiere in dem Zug, der in Richtung Palma unterwegs war. Die Ursache der Entgleisung sei noch Gegenstand von Untersuchungen, teilte ein Unternehmenssprecher der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" mit. Der Triebwagen kippte nicht um und kam auf dem Gleisbett zum Stehen. Womöglich verhinderte die geringe Geschwindigkeit von etwa 30 Kilometern pro Stunde in dem bergigen Streckenabschnitt Schlimmeres.

Der Zugverkehr in Richtung Palma wurde vorübergehend vollständig eingestellt. Die Passagiere mussten mit einem Hilfszug zurück zum Bahnhof Sóller gebracht werden. Am Nachmittag versuchten Techniker, den entgleisten Triebwagen wieder auf die Gleise zu setzen – eine komplizierte Operation in dem schwer zugänglichen Gelände, die noch nicht abgeschlossen werden konnte.

Die Betreibergesellschaft organisiert derzeit den Rücktransport aller Fahrgäste, die am Morgen mit dem Zug nach Sóller gereist waren. Dabei arbeitet das Unternehmen sowohl mit Reiseagenturen als auch mit Individualtouristen zusammen, um alternative Transportmöglichkeiten nach Palma zu schaffen.