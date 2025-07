Neuer Balconing-Fall: Mallorca-Urlauber stürzt in El Arenal aus dem 7. Stock – Lebensgefahr!

Ein schwerer Unfall hat sich in der Nacht auf Donnerstag in einem Hotel im Urlaubsort El Arenal auf Mallorca (Gemeinde Llucmajor) ereignet. Ein 29-jähriger Tourist aus Tschechien stürzte gegen 23.30 Uhr aus dem siebten Stock des Vier-Sterne-Hotels MLL Mediterranean Bay und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich der junge Mann in einem aufgewühlten Zustand. Laut Aussage eines Hotelmitarbeiters soll er aggressiv und auffällig gewesen sein, woraufhin das Sicherheitspersonal alarmiert wurde. Als die Sicherheitskräfte eintrafen, flüchtete der Tourist über das Notfalltreppenhaus. Dort sprang er offenbar in dem Glauben, die Höhe sei gering, in die Tiefe.

Beim Aufprall mit dem Kopf auf Mauer aufgeschlagen

Beim Aufprall schlug er mit dem Kopf gegen eine Mauer, die das Hotelgelände von der Straße trennt. Dabei erlitt er eine schwere Kopfverletzung sowie erhebliche Verletzungen an einem Arm.

Die Lokalpolizei von Llucmajor traf kurz nach dem Vorfall am Unglücksort ein und übernahm gemeinsam mit der Guardia Civil erste Ermittlungen. Auch ein Rettungsteam des Notfalldienstes Samu-061 war rasch zur Stelle. Die Sanitäter versorgten den Schwerverletzten noch vor Ort und brachten ihn anschließend im kritischen Zustand ins Universitätskrankenhaus Son Espases in Palma.

Die Guardia Civil hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor.