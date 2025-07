Mallorcas schlimmster Strand: Darum sollten Sie ihn weiterhin nicht besuchen!

Nachdem es wochenlang so aussah, als hätten sich auf Mallorca Normalität und Ordnung im Bereich des Strandes El Peñón in Coll d'en Rabassa eingebürgert, hat sich das Gefühl der Unsicherheit bei den Anwohnern wieder verstärkt. Dies ergaben Recherchen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Obwohl die Lokalpolizei nach den ersten Beschwerden der Anwohner immer mal wieder aktiv geworden war, sagten die Anwohner und die Stammgäste in der Gegend, dass dies am vergangenen Wochenende nicht so gewesen sei. Vor allem die Tatsache, dass viele Fahrzeuge schlecht geparkt waren, ärgerte die Nachbarn.

Problemgebiet zwischen Cala Canta und Cala Gamba

Hinzu kamen mal wieder Lärm, Musik und sporadische Zwischenfälle, die von denjenigen gemeldet wurden, die das Gebiet täglich durchqueren, sowie Beschwerden über die Anwesenheit junger Nordafrikaner, denen unter anderem Diebstähle zur Last gelegt werden.

Mit dem Beginn der Touristensaison hat sich die Anwesenheit von Anwohnern und Urlaubern in El Peñón vervielfacht, einem Strandabschnitt, der die Gebiete Cala Canta und Cala Gamba miteinander verbindet und in dem das Gefühl der Unsicherheit in den letzten Monaten exponentiell zugenommen hatte, insbesondere seit dem Auftauchen von Hausbesetzern.