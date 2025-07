Auf Zebrastreifen vom Auto angefahren: Neunjähriger Junge stirbt auf Mallorca

Am Donnerstagabend ist der neunjährige Junge auf einer Hauptstraße in Manacor von einem Auto erfasst worden und verstarb noch vor Ort | Foto: Alba González

Auf Mallorca hat sich am Donnerstagabend ein tödlicher Unfall ereignet, ein neunjähriger Junge ist dabei ums Leben gekommen. Er wurde in Manacor von einem Auto erfasst, als er – gemeinsam mit seiner Mutter und seinen drei Geschwistern – einen Zebrastreifen überquerte. Der Junge wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Danach versuchten die Rettungskräfte rund 40 Minuten lang, ihn wiederzubeleben – vergeblich.