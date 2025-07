Neue Hitzewelle rollt auf Mallorca zu: An diesen Orten werden 38 Grad erwartet

Die nächste Hitzewelle rollt auf Mallorca zu und wird in den kommenden Tagen Maxi-Temperaturen bis 38 Grad mit sich bringen. Deshalb hat der staatliche Wetterdienst Aemet für Freitag, Samstag und Sonntag Hitzewarnungen der Stufe Gelb herausgegeben. Mit dem Mallorca Magazin lesen Sie den ausführlichen Wetterbericht fürs Wochenende.

Schon am Freitag, 18. Juli, gelten Wetterwarnungen der Stufe Gelb für den Norden und Nordosten Mallorcas sowie für die Inselmitte. Zwischen 12 und 19 Uhr werden bis 38 Grad erwartet. Folgende Toptemperaturen gelten darüber hinaus: 33 Grad in Calvià und Santanyí, 34 Grad in Palma de Mallorca, 36 Grad in Llucmajor sowie Sóller. Laut der aktuellen Wetteraussichten wird es nahezu überall einen klaren Himmel und viel Sonnenschein geben.

Für Samstag sind die Hitzewarnungen auf Mallorca etwas weiter gefasst. Neben dem Norden, Nordosten sowie der Inselmitte gilt die Wetterwarnung dann auch für den Süden und Südosten. Erneut werden vor allem zwischen dem Mittag und frühen Abend bis 37 Grad erwartet. Am Sonntag gelten die Hitzewarnungen dann nur noch für die Inselmitte, den Nordosten und Norden.

Auch das Meer vor Mallorca bietet aktuell kaum noch Abkühlung. Am Freitagmorgen sind an den Bojen der offiziellen Hafenbehörde folgende Werte gemessen worden: 29,5 Grad vor Pollença sowie 28,5 Grad vor Andratx. Wie Sie sich bei hohen Temperaturen und anhaltender Hitze schützen können, lesen Sie hier.

Auch der Ausblick für die neue Woche sieht ähnlich aus. Mindestens bis einschließlich Dienstag wird es auf der Insel sehr heiß bleiben. Ab Mittwoch, so zumindest die aktuellen Wettervorhersagen von Aemet, kann es etwas wolkiger werden und auch Schauer sind nicht ausgeschlossen.