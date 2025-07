Seltenes Wunder der Natur: Schildkrötenmama legt Eier am Strand von Palma

Aufregende Neuigkeiten vom Strand Can Pere Antoni in Palma de Mallorca: Auf den Balearen ist das erste Schildkrötennest der Saison entdeckt worden – und das erst zum zweiten Mal überhaupt. Wie die spanische Lokalzeitung Ultima Hora schrieb, bemerkte am Donnerstagmorgen ein Mitarbeiter des Ministeriums für den ökologischen Wandel eine verdächtige Spur im Sand – ein klares Zeichen für eine Eiablage der bedrohten Meeresschildkröte Caretta caretta. Sofort griff das Artenschutzprotokoll des balearischen Umweltministeriums, das 77 Eier im Nest zählte.

Zehn dieser Eier wurden zur künstlichen Bebrütung in eine spezielle Einrichtung des Umweltrates, die sogenannte "Aula de la Mar" gebracht, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Die restlichen 67 verblieben am Strand – allerdings an einem sichereren Ort, um sie vor Überschwemmungen zu schützen. Das Nest wurde markiert, eingezäunt und mit Kameras ausgestattet. Unterstützt wurde die Maßnahme von der Stiftung Palma Aquarium, der Stadt Palma und weiteren Umweltbeauftragten. Ähnliche Nachrichten Unerwarteter Besuch vor dem Lochfelsen: Riesenschildkröte begeistert Freizeitfischer Klimawandel bringt Meeresschildkröten aus dem Takt Landwirtschaftsminister Joan Simonet appellierte an die Bevölkerung, wachsam zu sein und verdächtige Spuren im Sand nicht zu berühren. Stattdessen solle man umgehend den Notruf 112 informieren, der dann das Schutzprotokoll auslöst. Laut Guillem Félix vom Palma Aquarium verändert der Klimawandel zunehmend die Nistgewohnheiten der Schildkröten. Immer häufiger suchen sie nun auch die westlichen Mittelmeerküsten auf. Es sei gut möglich, dass in den kommenden Wochen weitere Nester auf den Balearen auftauchen – ein Zeichen für Wandel, das Schutz und Aufmerksamkeit erfordert.