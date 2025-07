Deutscher Mallorca-Urlauber randaliert erst am Ballermann und bricht dann tot zusammen

Trotz Wiederbelebungsversuchen der Notfallrettung starb der Deutsche am Ort seines Zusammenbruchs | Foto: UH

Ein etwa 40 Jahre alter deutscher Tourist ist am Freitagmorgen im Urlaubsort El Arenal an der Playa de Palma von Mallorca ums Leben gekommen. Der Mann hatte laut Polizei zuvor mehrere geparkte Autos beschädigt und war in einen Lieferwagen eingestiegen. Augenzeugen berichteten, er habe dabei aufgeregt und offenbar unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gewirkt.