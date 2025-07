Inselgemeinde appelliert verzweifelt: Bitte Pools nicht mit Trinkwasser auffüllen!

Seit einigen Tagen ist in verschiedenen Ortsteilen des Tramuntana-Dorf Consell auf Mallorca der Wasserdruck in den Haushalten stark verringert. Das liegt an den Arbeiten am hydraulischen Netz zur Trinkwasserversorgung, die derzeit vom Rathaus durchgeführt werden. Das spärliche Nass, das aus den Wasserhähnen läuft, hat zu Beschwerden von Anwohnern geführt. Die Gemeindeverwaltung erklärte ihrerseits, der Druckabfall sei notwendig, „um einen vollständigen Ausfall der Versorgung zu vermeiden, da die hohe Wasser-Nachfrage durch die Haushalte die Kapazitäten des Versorgungsnetzes sowie der kommunalen Förderpumpe übersteigt“.

In diesem Zusammenhang appellierte das Rathaus von Consell über seine Social-Media-Kanäle an die Eigentümer von Swimmingpools, die Becken nicht mit Wasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz zu füllen. Es gebe viele Pools und der Wasserverbrauch sei übermäßig. Ein ausdrückliches Verbot wurde vom Rathaus indes nicht ausgesprochen. Ein Sprecher der Gemeindeverwaltung von Consell erklärte, man habe sich entschieden, den Wasserdruck vorübergehend zu senken, um zu verhindern, dass das kommunale Wasserdepot in Son Cosmè durch den unverhältnismäßig gestiegenen Wasserverbrauch der Haushalte leerlaufe. „Diese Maßnahme ist vorbeugend, aber entscheidend, um sicherzustellen, dass kein Haushalt ohne Wasser bleibt", hieß es. Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserversorgung Zur Bewältigung dieser Wasserkrise werden in Consell derzeit Erprobungen durchgeführt, um in den Leitungen des Versorgungsnetzes Lecks von unterschiedlichen Dimensionen zu lokalisieren und zu reparieren. Gleichzeitig wird eine neue, leistungsstärkere Förderpumpe installiert, die es ermöglichen wird, aus den kommunalen Brunnen eine größere Wassermenge zu fördern. Die Modernisierung des hydraulischen Systems soll nach einer Prognose der Ortsverwaltung in den kommenden Wochen eine schrittweise Rückkehr zu einem Wasserdruck mit normalen Werten ermöglichen. Die Bautrupps des Rathauses von Consell führen derzeit in dem Dorf Arbeiten durch, um Lecks in den Leitungen der Trinkwasserversorgung zu lokalisieren und zu beseitigen. Foto: Rathaus Consell am Fuße der östlichen Hänge des Tramuntana-Gebirges galt einst als ein Dorf reich an Wasservorkommen. Als dort im 19. und 20. Jahrhundert Braunkohle abgebaut wurde, musste das Grundwasser stets abgepumpt werden. Dieses wurde dann in der Landwirtschaft zum Bewässern genutzt, etwa für Mandelhaine, Rebland und Gemüseanbau, was dem Dorf reichlich Einnahmen durch seine direkten und indirekten Bodenschätze einbrachte.