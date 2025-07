Am Flughafen von Palma: Mann vergisst im Mietwagen Uhr samt Diamanten-Armband im Wert von 21.000 Euro

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben am Flughafen von Palma de Mallorca einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, eine hochwertige Uhr und ein mit Diamanten besetztes Armband gestohlen zu haben. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Wochenende: Ein Tourist, dessen Urlaub auf der Insel sich dem Ende neigte, war im Begriff am Airport seinen Mietwagen zurückzugeben. Dabei vergaß der Mann im Inneren des Fahrzeugs seinen Rucksack mit verschiedenen Wertgegenständen darin – unter anderem eine Uhr und ein Armband mit Diamanten im Gesamtwert von 21.000 Euro.

Als er der Passagier den Verlust bemerkte und nach dem Rucksack fragte, erhielt er diesen ausgehändigt. Allerdings fehlten darin die wertvollen Schmuckstücke. Daraufhin suchte der Mann die Nationalpolizei auf, um Anzeige zu erstatten. Wie die Nationalpolizei am Samstag mitteilte, leiteten die Beamten der Dienststelle vom Flughafen Son Sant Joan sofort Ermittlungen ein, um den Fall aufzuklären. Im Zuge der Nachforschungen konnten sie den Mitarbeiter einer Mietwagen-Reinigungsfirma als mutmaßlichen Täter identifizieren und festnehmen. Den Ordnungshütern gelang es außerdem, die gestohlenen Gegenstände sicherzustellen und sie dem rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben. Die Nationalität des Schmuckinhabers wurde nicht mitgeteilt. Auf Nachfrage verneinte die Polizei, dass es sich um einen Deutschen gehandelt habe. Ähnliche Nachrichten Urlauber-Van geht am Flughafen Mallorca in Flammen auf Mehr ähnliche Nachrichten Warnhinweise der Uniformierten Die Nationalpolizei erinnert Flughafenreisende daran, stets gut auf ihr Eigentum zu achten – insbesondere in stark frequentierten Bereichen oder beim Betreten öffentlicher Verkehrsmittel sowie beim Abholen oder Zurückgeben von Fahrzeugen auf Parkplätzen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Arbeitnehmer – um mögliche straf- oder arbeitsrechtliche Konsequenzen zu vermeiden – gefundene Gegenstände bei den zuständigen städtischen Fundbüros oder entsprechenden Abteilungen der jeweiligen Einrichtung abzugeben haben. Diese müssen eine Quittung über die Abgabe ausstellen. So wird es der betroffenen Person erleichtert, ihre Gegenstände wiederzufinden – oder, falls sie zwei Jahre lang nicht abgeholt werden, kann der Finder sie im Sinne des Zivilgesetzes rechtlich beanspruchen. Polizeiarbeit am Flughafen Palma in der ersten Julihälfte Weiter teilte die Polizei mit, dass in der ersten Julihälfte am Airport bei über 3.600 Flügen Grenzkontrollen durchgeführt wurden. In diesem Zeitraum verweigerte die Nationalpolizei zwei Reisenden – einem chinesischen und einem argentinischen Staatsbürger – die Einreise nach Spanien Die Männer wurden ins Vereinigte Königreich zurückgeschickt, da sie die gesetzlichen Voraussetzungen zur Einreise nicht erfüllten. Darüber hinaus nahm die Polizei am Flughafen Palma in diesem Zeitraum 18 Personen fest:

• 13 Personen wegen Urkundenfälschung beim Versuch, mit gefälschten Dokumenten die Grenze zu passieren (darunter zwei Albaner, drei Georgier, drei Iraner, drei Afghanen und zwei Chinesen),

• zwei Personen aufgrund gerichtlicher Haftbefehle,

• zwei weitere wegen häuslicher Gewalt,

• sowie eine Person wegen Diebstahls.