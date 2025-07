Verkehrsbeschränkungen auf Palmas Paseo Marítimo: Das sollten Urlauber und Einheimische beachten

Urlauber und Einheimische müssen sich ab Sonntagabend (20.7.) auf Verkehrsbehinderungen rund um die beliebte Strandpromenade von Palma de Mallorca, dem Paseo Marítimo einstellen. Grund dafür sind letzte Asphaltierungsarbeiten und neue Markierungen, die bis Mittwoch, den 23. Juli, für nächtliche Straßensperrungen und Umleitungen sorgen.

Sperrungen in mehreren Abschnitten

Die Hafenbehörde der Balearen (APB) führt die Arbeiten absichtlich nachts durch, um die Beeinträchtigungen für den Verkehr möglichst gering zu halten. Betroffen sind mehrere Abschnitte der bekannten Uferstraße Paseo Marítimo sowie angrenzende Straßen wie die Avenida Argentina und der Bereich Porto Pi. Autofahrer werden gebeten, ihre Fahrten im Voraus zu planen und die Umleitungen zu beachten.

Am Sonntagabend, 20. Juli, beginnen die Arbeiten um 22 Uhr an der Kreuzung Avenida Argentina und Avenida Gabriel Roca. Bis 6 Uhr morgens wird der Verkehr in Richtung Flughafen ab der Calle Monseñor Palmer und in Richtung Andratx ab der Calle Contramoll Mollet gesperrt. Auch die Avenida Argentina ist teilweise dicht: Aufwärts ab Calle Sant Magí wird umgeleitet, abwärts ist nur die Zufahrt zur Calle Aníbal möglich.

Alternative Routen empfohlen

Um Staus zu vermeiden, empfiehlt die Hafenbehörde die Avenida Gabriel Alomar als Ausweichstrecke. Der Zugang über die Avenida Gabriel Alomar zur Avenida Gabriel Roca ist nur für Fahrzeuge mit Zielen wie Camí de la Escollera, Handelshäfen, La Lonja oder Muelle Pesquero gestattet.

Im Bereich Porto Pi bleibt am Kreisverkehr die Straße Joan Miró geöffnet, um den Verkehr vom Paseo Marítimo aufzunehmen. Autos, die von den Fährterminals oder Yachthäfen kommen, dürfen Porto Pi nur in Richtung Andratx verlassen.

Weitere Sperrungen am Montag und Dienstag

Am Montagabend, 21. Juli, ab 21 Uhr bis Dienstag, 11 Uhr, wird die Fahrbahn Richtung Andratx erneuert. Diese Sperrung betrifft die Landseite vom Abschnitt Avenida Argentina bis zum Kreisverkehr Porto Pi. Zufahrten zu Parkplätzen sind in diesem Bereich blockiert. Der Verkehr Richtung Flughafen auf der Meerseite bleibt jedoch frei.

Die letzte Phase beginnt am Dienstagabend, 22. Juli, um 21 Uhr und dauert bis Mittwoch, 11 Uhr. Dann wird die Fahrbahn Richtung Flughafen vom Kreisverkehr Porto Pi bis zur Avenida Argentina auf der Meerseite asphaltiert. Zufahrten zu Yachthäfen sind größtenteils gesperrt – nur die Anlegestellen Paraires und Poniente bleiben erreichbar.

Anwohner sollen Fahrzeuge umparken

Die Hafenbehörde bittet alle Anwohner und Nutzer dringend, ihre Fahrzeuge rechtzeitig aus Ladezonen, Bushaltestellen oder anderen betroffenen Bereichen zu entfernen. So sollen Schäden verhindert und die Arbeiten planmäßig abgeschlossen werden.