Nach Tauchgang zusammengebrochen: 67-jähriger Mallorca-Resident stirbt

Auch das Großaufgebot von Rettungskräften am Yachthafen von Santa Ponça konnte nichts mehr für den Schweden tun – er verstarb noch vor Ort | Foto: Michel's

Am Sonntagmittag ist auf Mallorca ein 67-jähriger schwedischer Resident beim Tauchen ums Leben gekommen. Das tödliche Unglück ereignete sich in den Gewässern vor El Toro in der Gemeinde Calvià, unweit von Santa Ponça im Südwesten der Insel. Eine Obduktion soll nun die genaue Todesursache des Mannes klären.