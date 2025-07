Radikaler Wetterumschwung für Mallorca steht an: Ab diesem Datum wird es kühl und regnerisch

Mallorca hat ein paar brütend heiße Tage hinter sich: Am Sonntag sind in Artà 39 Grad gemessen worden. Doch nach der erneuten Hitzewelle steht der Insel in der neuen Woche eine Abkühlung bevor. Wie der staatliche Wetterdienst Aemet angekündigt hat, soll es in den nächsten Tagen einen "radikalen Wetterumschwung" geben. Nicht nur deutlich frischere Temperaturen, sondern auch Regen steht an.

Schon am Montag, 21. Juli, kann es die ersten Schauer geben. Vielerorts mischen sich zahlreiche Wolken dazu, vor allem im Norden der Insel sind tiefe Wolkenfelder vorhergesagt. Zum Nachmittag soll es aber freundlicher mit mehr Sonnenschein werden. Diese Topwerte sind angekündigt: 32 Grad in Santanyí, 33 Grad in Calvià, 34 Grad in Palma de Mallorca und 35 Grad in Llucmajor. Am Dienstag und Mittwoch wird es auf Mallorca weitestgehend sommerlich mit viel Sonne und nur wenigen Wolken, darüber hinaus bleibt es trocken. Der Wind weht flott aus östlicher Richtung. Weiterhin sind Tageshöchstwerte zwischen 29 und 34 Grad angekündigt. Wetterumschwung ab Donnerstag Wenn die aktuellen Wettervorhersagen für Mallorca stimmen und die Prognosen sich bewahrheiten, soll es ab Donnerstag, 24. Juli, radikal abkühlen. Laut des staatlichen Wetterdienstes wird es dann Werte zwischen 25 und 30 Grad geben – diese liegen deutlich unter dem für Juli üblichen Mittel. Ab Donnerstag sind außerdem Regenfälle angekündigt, die auf der ganzen Insel niedergehen könnten. Die Schauer können sich bis zum Samstag ziehen. Dass es im Juli auf Mallorca regnet, ist eher ungewöhnlich. Normalerweise gehen die ersten Schauer des Sommers erst im August nieder und bringen nach der großen Hitze des Sommers ein wenig Abkühlung. In diesem Sommer ist es auf der Insel sehr früh sehr warm geworden, schon Anfang Juni hatte es Hitzewellen gegeben. Auch die Wassertemperaturen im Balearen-Meer sind schon Ende Juni so warm gewesen wie normalerweise erst im Hochsommer.