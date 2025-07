Mallorca öffnete Hafenbereich für Bootsflüchtlinge

Migranten aus Nordafrika im Hafenterminal in Palma | Foto: APB

Die Hafenbehörde der Balearen hat einen Teilbereich des Hafens von Palma zur nächtlichen Unterbringung von Migranten geöffnet, die mit Booten die Küsten Mallorcas erreichen. Die neue Maßnahme, die am vergangenen Wochenende in Kraft trat, ist das Ergebnis einer vereinbarten Zusammenarbeit zwischen der Hafenbehörde und dem Innenministerium in Madrid.