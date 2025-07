Vor den Toren Palmas: Historisches Anwesen wird zum Weinmuseum umgebaut

Die Gemeinde Binissalem auf Mallorca plant die Umwandlung eines historischen Herrenhauses in ein Besucherzentrum für Weinkultur. Das imposante Anwesen Can Marc aus dem 16. Jahrhundert im Ortszentrum soll künftig als Interpretationszentrum für Wein und Weinbau dienen, teilte das Rathaus am Dienstag gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" mit. Gleichzeitig soll dadurch die Position Binissalems als balearische "Weinhauptstadt" gestärkt werden.

Nach Angaben der Gemeinde machte eine Subvention von 2,3 Millionen Euro aus europäischen Fördermitteln den Erwerb des herrschaftlichen Anwesens möglich. Diese Finanzmittel werden über das balearische Ministerium für Tourismus, Kultur und Sport verwaltet. Am Dienstag besichtigte Tourismusminister Jaume Bauzà das emblematische Gebäude, um sich über die geplanten Umbaumaßnahmen vor Ort zu informieren.

Das Projekt sieht demnach vor, einen "lebendigen Raum" zu schaffen, in dem Winzer Präsentationen, Verkostungen, Fortbildungen und Konferenzen durchführen können. Damit soll eine "Verbindung zwischen Kultur, Territorium und lokalem Produkt entstehen", sagte Bauzá. Das ambitionierte Vorhaben ziele überdies darauf ab, Binissalems Stellung in der balearischen Weinwelt zu festigen. Die Gemeinde gilt als Pionierin des hiesigen Weinanbaus. Bei der Besichtigung ließ sich der Minister über die Details der Initiative aufklären, die das historische Gebäude in ein Zentrum für kulturelles und gastronomisches Erbe verwandeln soll. Der Rundgang führte durch verschiedene Räumlichkeiten – von ehemaligen Viehställen über den traditionellen Innenhof bis zur Lagerstätte für Wein. „Unser Anliegen ist es, auch in Zukunft Initiativen zu unterstützen, die Kultur, Territorium und wirtschaftliche Entwicklung verbinden", sagte Bauzá. Von dem künftigen Wein-Zentrum in Binissalem erhoffe sich die Regierung einen Impuls für "nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Tourismus".