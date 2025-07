Unter Drogeneinfluss: Italienischer Star-DJ stirbt bei Polizeieinsatz auf den Balearen

Die Guardia Civil untersucht den Tod eines italienischen DJs, der angeblich einen älteren Mann mit einem Messer bedroht haben soll, während er unter Drogeneinfluss auf Ibiza, Nachbarinsel von Mallorca, stand. Die Beamten versuchten, ihn zu überwältigen, woraufhin der Neapolitaner Krämpfe bekam und schließlich starb.

Der Verstorbene ist Michele Noschese, 35 Jahre alt und künstlerisch bekannt als DJ Godzi. Seine Familie hat Anzeige erstattet und fordert, dass die Beamten wegen Totschlags untersucht werden. Sein Vater erklärte gegenüber der italienischen Zeitung "La Repubblica", dass Michele in Polizeigewahrsam gestorben sei.

Wie die Guardia Civil auf den Balearen am Dienstag mitteilte, wurden die Beamten am Samstagmorgen zu einem mutmaßlichen Vergehen wegen Bedrohung in Santa Eulària gerufen. Bei ihrer Ankunft stellten die Beamten fest, dass eine Person mit sichtbaren Anzeichen von Drogenkonsum unter Halluzinationen litt und in die Wohnung eines älteren Nachbarn eingedrungen war, den er mit einem Messer bedrohte.

Die Beamten versuchten, den Angreifer zu überwältigen, woraufhin dieser zu krampfen begann. Sie führten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Herz-Lungen-Wiederbelebungsmaßnahmen durch, konnten jedoch letztlich nichts mehr tun, um sein Leben zu retten. Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Todes des Mannes aufzuklären, die anschließend an die zuständige Justizbehörde weitergeleitet wird.

Version der italienischen Presse

Wie die italienische Zeitung "Corriere Del Mezzogiorno" am Montag berichtet, ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Freitag auf Samstag, als der Musikproduzent in seinem Haus auf der Insel eine Party feierte. Die laute Musik verärgerte die Nachbarn, die schließlich die Guardia Civil riefen. Anscheinend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Beamten und dem neapolitanischen DJ, und mehrere Zeugen behaupten, dass Michele Noschese angegriffen wurde. Die Leiche des Mannes sei direkt in die Leichenhalle gebracht worden, so die Zeitung.

Die italienischen diplomatischen Behörden verfolgen den Fall genau. Der Europaabgeordnete Fulvio Martusciello von Forza Italia hat Aufklärung gefordert: "Wir wollen die Wahrheit über den Tod von Michele Noschese wissen. Der plötzliche Tod eines bekannten und von allen geliebten jungen Neapolitaners, eines international renommierten DJs, darf nicht im Dunkeln bleiben."

Noschese, der einen Abschluss in Wirtschaft und Handel hatte, lebte seit 10 Jahren auf der Insel, wo er seinen Platz gefunden hatte, um seine Karriere als DJ und Musikproduzent fortzusetzen. Der Künstler spielte sogar in der Fußball-Jugendmannschaft von Neapel, bevor er sich ganz auf die Musik konzentrierte.