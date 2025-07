Bei Quad-Ausflug mit LKW kollidiert: Deutscher Mallorca-Urlauber lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Süden der Insel ist ein deutscher Mallorca-Urlauber lebensgefährlich verletzt worden. Während einer Quad-Tour in der Gemeinde Santanyí kollidierte der 19-Jährige mit einem LKW. Dabei erlitt der junge Mann so schwere Verletzungen, dass er noch immer im Krankenhaus Son Espases in Palma behandelt wird. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Der Unfall ereignete sich auf einer Straße unweit der beliebten Bucht Cala Llombards im Süden Mallorcas. Eine Gruppe deutscher Urlauber war mit vier gemieteten Quads auf einer Tour unterwegs, als es offenbar gegen 17.30 Uhr an einer Kreuzung zu einem Aufprall kam. Dabei stieß eines der Quads mit einem Tanklaster zusammen, der Wasser transportierte. Als einziger verletzt Bei dem Zusammenstoß ist der 19-jährige deutsche Urlauber offenbar durch die Luft geschleudert worden und blieb anschließend bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Die Rettungskräfte stabilisierten und intubierten den jungen Mann, der sich schwere Verletzungen zugezogen hatte. Er wurde anschließend ins Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca gebracht, wo er noch immer behandelt wird. Obwohl es sich um eine Gruppe von mehreren deutschen Urlaubern handelte, ist nur der 19-Jährige bei dem Unfall verletzt worden. Auch sein Quad wurde dabei schwer beschädigt. Die Guardia Civil ermittelt nun den genauen Unfallhergang.