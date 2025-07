"Da fehlt ein Stück von der Wade": Das sagen Zeugen und Experten zur mysteriösen Fisch-Attacke auf Mallorca

Diese Nachricht hat unter Mallorca-Urlaubern für Angst und Schrecken gesorgt: Am Dienstagmittag ist eine Urlauberin an der Playa de Palma durch einen Fisch-Biss verletzt worden. Anschließend waren weite Teile des beliebten Strandes gesperrt, die roten Flaggen wurden gehisst. Mittlerweile ist das Badeverbot wieder aufgehoben worden. MM fasst zusammen, was bisher zu dem Fall bekannt ist.

Welcher Fisch hat die Urlauberin gebissen?

Zunächst war nach dem Vorfall an der Playa de Palma die Rede von einer Hai-Attacke. Die Rettungsschwimmer auf Höhe des Balneario 6 machten am Mittag entsprechende Durchsage mit den Worten: "Schwimmen verboten – Haiattacke!" Experten haben indes von dieser Theorie Abstand genommen. Mittlerweile ist die Rede aktuell von einem Blau- oder Drückerfisch. Allerdings ist bisher noch immer nicht final geklärt, welche Art von Fisch für den Angriff verantwortlich gewesen ist.

Sowohl der Drücker- als auch der Blaufisch kommen in gemäßigten und küstennahen Gewässern vor und sind in den wärmeren Monaten im Mittelmeer verbreitet. Auch in anderen Urlaubsregionen, wie etwa der Côte d’Azur in Frankreich, soll der Drückerfisch schon Badegäste durch Bisse verletzt haben. Er kommt auch in tropischen Tauchregionen, beispielsweise in Thailand, Indonesien, Bali sowie Malaysia, vor. Die Tiere können sich durch Bewegungen in der Nähe ihres Nests bedroht gefühlt haben.

Was sagen die Rettungsschwimmer zu der Biss-Attacke?

Auch unter den Socorristas sorgte der Vorfall für Aufsehen. "Ich habe so etwas an diesem Strand noch nie gesehen – weder Bisse noch solche Art von Wunden", sagte die Rettungsschwimmerin Martina von der Playa de Palma am Dienstagnachmittag. Sie war eine der Ersthelferinnen bei dem Vorfall. Sie berichtete, dass sie sich gerade am Ufer befand, als die betroffene Urlauberin sie ansprach. "Die Frau sagte mir, dass sie etwas am Ufer gebissen habe", erklärte Martina.

Nachdem sie die blutende Wunde der Frau begutachtet hatte, entschied die Rettungsschwimmerin sofort, die Zentrale zu kontaktieren und einen Krankenwagen anzufordern, da die Verletzung ernster war als gewöhnlich. "Die Wunde befand sich an der linken Wade und blutete stark."

Was haben Augenzeugen des Vorfalls erlebt?

Nicht wenige deutsche Urlauber und Badegäste haben die Biss-Attacke an der Playa de Palma live miterlebt. RTL sprach mit dem Ersthelfer Florian Kreiskorte aus dem ostfriesischen Aurich: "Ich habe direkt bemerkt, das sieht irgendwie komisch aus. Sie geht auch komisch", berichtet er von dem Moment, als die Verletzte auf ihn zukam. Dann bemerkt er, dass sie "ein bisschen am Bein blutet". Darauf sei er aufgestanden. "Ich bin auf sie zugegangen und habe direkt erkannt, da fehlt ein Stück von der Wade", sagt er im Gespräch mit den Reportern.

Gibt es Haie auf Mallorca?

Ja. Im Meer vor Mallorca sind immer wieder Haie gesichtet worden, das ist nicht unüblich. Allerdings hat es auf der Insel noch nie einen bestätigten Haiangriff auf Menschen gegeben.