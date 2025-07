Parkplatz-Streit auf Mallorca eskaliert: Anwohnerin attackiert Mietwagen-Urlauber und bricht sich dabei das Bein

In einem beliebten Urlaubsort auf Mallorca ist der Streit um einen Parkplatz eskaliert. Der Vorfall ereignete sich laut Angaben der Lokalpolizei am Dienstag in Sóller. Dabei ist eine Residentin gestürzt und hat sich das Bein gebrochen. Zuvor hatte sie Touristen, die ihr mit dem Mietwagen den Parkplatz weggeschnappten, attackiert – und das in einer Zone, die ausschließlich für Anwohner reserviert ist.

Die Bewohnerin von Sóller war auf der Suche nach einem Parkplatz gewesen und wollte auf einer grün markierten Fläche parken. Diese sind seit vergangenen Juli eigens für Anwohner des Tramuntana-Dorfes reserviert. Doch dann fuhr ein Wagen voller Urlauber vor und nahm die Lücke ein. Die Residentin erklärte ihnen, dass sie dort nicht parken durften – und die Touristen fuhren davon. Parkplatz mit Mietwagen weggeschnappt Aber noch bevor die Residentin ihren Wagen in die nun freie Parklücke manövrieren konnte, fuhr schon der nächste Wagen vor und schnappte der Frau den Platz weg. Dass es sich hierbei um einen Mietwagen handelte, wird die Lage verschärft haben. Schlussendlich lagen die Nerven der Frau wohl so blank, dass sie die Mallorca-Urlauber körperlich attackierte. Der Parkplatz-Streit in Sóller eskalierte derart, dass die Anwohnerin stürzte und sich dabei den Oberschenkelknochen brach. Zu dem Unfallort rückten die Lokalpolizei sowie ein Krankenwagen aus, die Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sóller und Port de Sóller sind stark massifiziert Vor allem in der Hauptsaison auf Mallorca gehören Sóller sowie Port de Sóller zu den überranntesten Stellen der Insel. Der Hafenort liegt malerisch am Fuß des Tramuntana-Gebirges und ist ein beliebter Ausflugsort für Urlauber, für Residenten und Einheimische kann das aber auch zur Herausforderung werden. Nicht nur deutsche Touristen, sondern auch Franzosen, Engländer und US-Amerikaner haben die Gegend für sich entdeckt.