Dirk Nowitzki outet sich auf Mallorca als Real-Fan

Deutschland Basketball-Legende Dirk Nowitzki hat sich auf Mallorca im T-Shirt des hiesigen Clubs Real Mallorca sehen lassen. Gemeinsam mit seinem früheren NBA-Kollegen Steve Nash verfolgte der 46-Jährige am Mittwoch das erste Testspiel des spanischen Erstligisten gegen Sant Andreu von der Tribüne aus.

Nowitzki, so weiß das MM-Schwesterblatt "Ultima Hora" zu berichten, dokumentierte die Partie mit seinem Mobiltelefon, das der Verein über seine Social-Media-Kanäle verbreitete. Nash wiederum saß zwischen Manager Alfonso Díaz und Sportdirektor Pablo Ortells und verfolgte aufmerksam das Geschehen auf dem Court.

Dirk Nowitzki Espectadores de lujo en la Ciudad Deportiva ❤️🖤🏀 pic.twitter.com/XbJZrBMpol — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) July 23, 2025

Der Besuch der beiden NBA-Legenden auf Mallorca ist kein Zufall: Seit der Übernahme durch amerikanische Investoren unterhält Real Mallorca enge Verbindungen zur nordamerikanischen NBA. Nash soll bereits seit geraumer Zeit regelmäßiger Gast auf der Balearen-Insel sein, nicht zuletzt deshalb, weil ihm Anteile an Real Mallorca nachgesagt werden.

„Ich bin ein großer Fußball-Fan", sagte Nowitzki gegenüber der Zeitung, "es ist ein Sport, den ich liebe". Es sei „ein Vergnügen, hier mit Steve Nash zu sein", fügte der Deutsche hinzu und zeigte sich „sehr dankbar, hier sein zu dürfen und für die Gastfreundschaft auf Mallorca".

Nowitzki gilt als der erfolgreichste deutsche Basketballspieler aller Zeiten. Der gebürtige Würzburger spielte 21 Jahre lang für die Dallas Mavericks in der NBA und führte das Team 2011 zur Meisterschaft. Nash, geboren in Südafrika und aufgewachsen in Kanada, war zweimaliger MVP (Most Valuable Player) der Liga und spielte unter anderem für die Phoenix Suns und die Dallas Mavericks.