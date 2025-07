Drogen, Drohungen, toter Hase – Mallorca-Hausbesetzerin in kleinem Mallorca-Dorf schockt Nachbarschaft

Auf Mallorca sorgt eine verstörende Geschichte für Aufsehen: In Binissalem, einem sonst ruhigen Ort im Inselinneren, treibt eine Hausbesetzerin die Nachbarschaft zunehmend in den Wahnsinn. Nun ist auch noch ein totes Kaninchen mit einer unmissverständlichen Botschaft aufgetaucht: "Sonia, bezahl die Drogen." Die Frau, in der Gegend nur als Sonia bekannt, lebt seit dem Auszug ihres Ex-Partners – des eigentlichen Mieters – ohne Vertrag in der Wohnung.

Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, ist das, was seither geschieht, für die Nachbarn kaum noch zu ertragen: nächtlicher Besuch, lautstarke Auseinandersetzungen, ständiges Geschrei. Die Situation eskaliert zunehmend. Türen wurden mit Steinen eingeworfen, ein Vorhängeschloss angebracht, um Sonia von außen einzusperren. Ein älterer Mann soll nach einer Nacht in der Wohnung sogar bestohlen worden sein. Die Polizei ist zwar regelmäßig im Einsatz, doch laut Anwohnern sind ihr die Hände gebunden – rechtlich bewegt sich der Fall in einer Grauzone, in der die Unruhe weiter wächst. Der jüngste Vorfall mit dem toten Hasen und dem Pappschild markiert nun eine neue Eskalationsstufe. Die Nachbarschaft ist schockiert. Solche Einschüchterungen haben in Spanien und Italien eine besondere Symbolkraft. Tote Tiere gelten dort in bestimmten Kreisen als klare Drohgebärde – vergleichbar mit dem berühmten Pferdekopf aus Der Pate. Auch wenn solche Fälle selten sind, ist die Botschaft eindeutig: Es geht längst nicht mehr nur um eine illegale Wohnungsnutzung. Inzwischen stehen Drogen, Gewalt und möglicherweise kriminelle Verbindungen im Raum. Die Anwohner fordern ein entschiedenes Eingreifen der Behörden. Für sie geht es nicht mehr nur um Ruhe – sondern um ihre Sicherheit.