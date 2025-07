Sturmfront nimmt Kurs auf Mallorca: Zahlreiche Verspätungen am Flughafen

Die angekündigte Sturmfront nimmt Kurs auf Mallorca. Am Donnerstag werden auf der Insel Starkregen, Böen und Gewitter erwartet. Deshalb gilt für die gesamte Insel sowie alle Küstenbereiche die Wetterwarnstufe Gelb – mindestens bis Mitternacht. Teilweise werden die Warnstufen auch am Freitag aufrechterhalten.

Am Flughafen von Palma de Mallorca hat das Sturmtief am Donnerstagmorgen schon für zahlreiche Verspätungen gesorgt. Auch Flüge von und nach Deutschland sind betroffen. Bei den Starts in Richtung Bundesrepublik müssen Reisende aktuell eine bis anderthalb Stunden mehr einplanen. Unter diesem Link finden Sie alle Abflüge am Airport von Palma de Mallorca. Ebenso kommt es bei den Ankünften zu Verzögerungen. Hier können Sie alle Daten einsehen.

Verzögerungen halten an

Laut des Betreibers Aena sollen die Verspätungen am Insel-Airport noch um einige Stunden anhalten. Weil der Flughafen von Barcelona schon in der vergangenen Nacht von den Unwettern getroffen wurde, mussten mehrere Flugzeuge umgeleitet werden.

24/07 09:00 Avisos activos hoy y mañana en Illes Balears por costeros, lluvias, tormentas y rissagas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/5xR91vsuMu pic.twitter.com/opDqRyTCow — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) July 24, 2025

Die seit Tagen angekündigte Sturmfront soll Mallorca sowie die anderen Baleareninseln im Laufe des Donnerstags erreichen. Es gilt die Wetterwarnstufe Gelb wegen Starkregen, Gewittern und Windböen. An den Küsten wird bis zu drei Meter hoher Wellengang erwartet. Die Unwetter sollen sich laut Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, bis in den Freitag ziehen. Stellenweise werden die Sturmwarnungen bis Freitagabend aufrechterhalten.