Kurz nach seiner Landung auf Mallorca: Ballermann-Urlauber zertrümmert Polizist den Kiefer

Der festgenommene Tourist (Mitte) gestern vor dem Gerichtsgebäude in Palma | Foto: Guillermo Esteban

Halbnackt, lallend und völlig außer Kontrolle – ein Tourist hat auf Mallorca einen Eklat ausgelöst, der selbst am skandalerprobten Ballermann für Aufsehen sorgte. Nur wenige Stunden nach seiner Ankunft taumelte der 29-Jährige stark betrunken durch die Nacht an der Playa de Palma. Mit freiem Oberkörper und dem Hemd offenbar längst aufgegeben, geriet er gegen drei Uhr morgens auf Höhe des Balneario 1 an zwei zivile Beamte der Nationalpolizei, die gerade auf Streife waren.