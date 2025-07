Check-In-Systeme ausgefallen, Mallorca-Flüge betroffen: Massive Verspätungen an deutschem Flughafen

Wer von diesem deutschen Flughafen in den Urlaub starten wollte, hat eine lange und nervenaufreibende Nacht hinter sich: Weil am Airport Hannover am Freitagmorgen alle Check-In-Systeme ausgefallen sind, kam es bei den Abflügen zu massiven Verspätungen. Von dem Vorfall sind rund 4000 Passagiere betroffen gewesen, darunter auch Mallorca-Passagiere. Entsprechende Medienberichte bestätigte eine Flughafensprecherin auf Anfrage des Mallorca Magazins.

Auch Mallorca-Urlauber sind unter den Passagieren gewesen, die in der Nacht nicht pünktlich losfliegen konnten. Die technischen Probleme seien um ca. 3 Uhr morgens am Airport Hannover aufgetaucht, so die Sprecherin. Tausende Passagiere konnten nicht elektronisch einchecken, auch Bordkarten konnten nicht ausgedruckt werden. Stattdessen mussten 4000 Fluggäste am Flughafen Hannover manuell erfasst und mit Strichlisten eingecheckt werden.

IT-Probleme mitten in den Sommerferien

Der Zeitpunkt war denkbar ungünstig: nicht nur mitten in den niedersächsischen Sommerferien, sondern auch noch zum Start ins Wochenende. Mittlerweile soll sich die Lage am Airport Hannover aber beruhigt haben, so die Pressesprecherin. Seit 7 Uhr morgens laufe alles wieder "ganz normal". Nach und nach werde man die Verspätungen aufholen, hieß es. Warum genau alle Check-In-Systeme ausgefallen sind, ist aktuell noch nicht bekannt. Einen Hacker-Angriff könne man nicht bestätigen, hieß es, vielmehr habe es IT-Probleme am Flughafen Hannover gegeben.