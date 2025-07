Kühl und unbeständig: So wird das Mallorca-Wetter am Wochenende

Es ist eine willkommene Abkühlung gewesen: Nach den Unwettern und Regenfällen vom Donnerstag ist es auf Mallorca sehr abgekühlt. Für Freitag gilt zwar noch immer eine Sturmwarnung, allerdings nur noch für vereinzelte Küstengebiete der Insel. In den kommenden Tagen bleibt das Wetter aber eher unbeständig. Nach wie vor sind Regenfälle möglich und es auch die Tageshöchstwerte bleiben verhältnismäßig frisch für Ende Juli. Aber auch schöne Momente mit viel Sonnenschein und Strandwetter stehen am Wochenende an.

Der Freitag ist auf Mallorca vielerorts bewölkt und windig losgegangen. In der Nacht hatte es vielerorts geregnet, entsprechend ist es auch in der Nacht abgekühlt. Viele Menschen, vor allem Residenten und Einheimische, konnten aufatmen und auch ohne laufende Klimaanlagen und Ventilatoren gut schlafen. Stellenweise gilt an den Küsten der Insel weiterhin die Warnstufe Gelb wegen aufgewühlter See, die Wellen können bis drei Meter hoch werden.

Darüber hinaus wird es am Freitag voraussichtlich im Laufe des Tages aufklaren und die Sonne schafft es öfter raus. Dazu gibt es folgende Tageshöchstwerte: 27 Grad in Sa Pobla, 28 Grad in Alcúdia und Artà, 29 Grad in Campos, Sóller sowie Palma de Mallorca. Ein flotter Wind aus Nordost weht weiterhin.

So wird das Wochenende

Am Wochenende wird sich an den Temperaturen nicht allzu viel verändern. Laut dem staatlichen Wetterdienst Aemet werden weiterhin zwischen 27 und 31 Grad erwartet. Am Samstag kann es vor allem am Vormittag vereinzelte Schauer geben und stellenweise bleibt der Himmel bewölkt. Der Sonntag wird der schönere Tag des Wochenendes: Er bringt weniger Wolken, mehr Sonne und angenehme Werte.

Ein kurzer Ausblick in Richtung neuer Woche zeigt, dass es weiterhin eher unbeständig und verhältnismäßig kühl bleibt. Die Temperaturen schaffen kaum mehr als 30 Grad, Sonne und Wolken wechseln sich ab und auch Schauer sind nicht ausgeschlossen. Dass es im Juli auf Mallorca regnet, ist äußerst ungewöhnlich. Normalerweise gibt es erst ab Mitte oder Ende August die ersten ausgiebigen Regenfälle, die ein Ende der Sommerhitze bedeuten. Diese werden im Volksmund "gota fría", also Kaltlufttropfen, genannt.