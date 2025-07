Preis-Irrsinn auf Mallorca: Parkplatz kostet fast so viel wie eine Wohnung

Teuer, teurer – Mallorca. Wie unerschwinglich die Insel geworden ist, wird an diesem Beispiel erneut deutlich. Für satte 185.000 Euro wird aktuell ein Parkplatz in Palma de Mallorca angeboten. Das geht aus einer Anzeige einer lokalen Immobilienagentur hervor, dort wird das Angebot als "einzigartige Gelegenheit" bezeichnet. Unter Einheimischen und Anwohnern sorgte das Plakat für Aufsehen.

Der Parkplatz liegt im Zentrum von Palma de Mallorca an der Einkaufs- und Flanermeile Jaume III, direkt gegenüber vom Kaufhaus Corte Inglés. Den Käufer erwartet ein "großzügige Stellplatz mit rund 18 Quadratmetern bebauter Fläche und elf Quadratmetern Nutzfläche". In der Anzeige wird hervorgehoben, dass die Stellfläche für "große Wagen wie Porsche Cayenne sowie Mercedes GLA" geeignet sei. Es ist davon auszugehen, dass eine solvente Klientel angesprochen werden soll.

Mit den 185.000 Euro, die in Palma de Mallorca aktuell für diesen Parkplatz im Zentrum verlangt werden, könnte man auf der Insel auch eine Immobilie kaufen. Ein kurzer Blick auf das größte Portal Spaniens, Idealista, zeigt: Für diesen Preis bekommt man aktuell auf Mallorca eine kleine Wohnung mit Meerblick in Ses Illetes in Calvià, oder gar ein Reihen- oder Dorfhaus in der Inselmitte.

Massive Preissteigerungen auf Mallorca

Die Preissteigerungen auf Mallorca haben in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. In den vergangenen fünf Jahren sind beispielsweise die Lebensmittelpreise um rund 30 Prozent gestiegen. Nicht nur Immobilien und Mietwohnungen sind teilweise unerschwinglich geworden, auch Bedürfnisse des täglichen Lebens werden immer mehr zum Luxus. Da die Durchschnittsgehälter in Spanien und auf den Balearen wesentlich geringer sind als beispielsweise in Deutschland, können sich viele Einheimische und Residenten kaum mehr Mietwohnungen leisten.

Auch Urlaub auf Mallorca ist teurer geworden, viele Sektoren, wie etwa die Gastronomen auf der Insel, beschweren sich über leere Restaurants und Lokale durch ausbleibende Gäste. Demnach könnten in diesem Sommer hunderte Betriebe auf den Balearen schließen.