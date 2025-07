Verdächtiges "Paket" löst Polizeieinsatz in Valldemossa aus

Ein vermeintlicher Drogenfund hat am Donnerstag einen Polizeieinsatz am Strand von Valldemossa ausgelöst. Ein Polizist aus Mallorcas Inselhauptstadt Palma hatte während eines Ausflugs in das Gebirgsdorf einen verdächtigen Gegenstand im Wasser entdeckt und sofort Alarm geschlagen. Darüber berichtete zunächst die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Der Beamte aus Palma soll seinen freien Tag in der Bucht verbracht haben, als ihm gegen Mittag ein dunkler, etwa einen Meter langer Gegenstand auffiel. Das verdächtige Objekt trieb in den aufgebrachten See schaukelnd dem Strand entgegen. Für den Ordnungshüter war die Sache schnell klar: Bei dem Gegenstand handelte es sich möglicherweise um ein Drogenpaket, das zuvor von Schmugglerbooten über Bord geworfen worden war. Derartige Funde sind auf an Mallorcas Küsten keine Seltenheit.

Der Beamte alarmierte daraufhin seine Kollegen in Valldemossa, die umgehend zum Hafen eilten. Vom Strand aus konnten auch sie das verdächtige Objekt deutlich ausmachen. Zeitweise erwogen die Ortspolizisten, die Guardia Civil zu benachrichtigen. Letztlich entschieden sich jedoch abzuwarten, bis die Wellen das Paket an Land spülten.

In den vergangenen Monaten waren wiederholt Haschisch-Pakete an verschiedenen Stellen der mallorquinischen Küste angespült worden, insbesondere in den Gemeinden Calvià und Andratx. Vieles deutete somit darauf hin, dass es sich um einen weiteren derartigen Fund handeln könnte.

Während die Beamten geduldig dem auf den Wellen schunkelnden Objekt entgegensahen, versammelten sich mehr und mehr neugierige Anwohner und Urlauber vor Ort. Die Spannungskurve erreichte ihren Höhepunkt, als sich das mysteriöse Objekt schließlich so weit näherte, dass die Polizisten es bergen konnten.

Dann war die Ernüchterung groß: Anstatt eines Drogenpakets handelte es sich lediglich um einen Baumstamm. Unter den Schaulustigen machte sich greifbare Enttäuschung breit. Hatte man doch insgeheim damit gerechnet, vor Bekannten und Freunden mit einer aufregenden Geschichte vom Strandtag aufwarten zu können.