Spaniens Königin Letizia zeigt sich beim Atlàntida Mallorca Film Fest

Königin Letizia von Spanien wird auch in diesem Jahr die Abschlussgala des Atlàntida Mallorca Film Fest besuchen. Die Monarchin soll am 3. August in La Misericòrdia den Ehrenpreis "Master of Cinema" an den renommierten Filmkomponisten Alberto Iglesias überreichen, meldet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Zudem stünden bei der Gala eine Live-Aufführung von Yerai Cortés sowie die Projektion des Dokumentarfilms "El canto de las manos" von María Valverde auf dem Programm.

Der Film der Regisseurin Valverde widmet sich dem Thema Gehörlosigkeit und Musik. Erstmals soll Beethovens Oper "Fidelio" in Gebärdensprache unter der Leitung von Dirigent Gustavo Dudamel auf die Bühne gebracht werden. Beide Künstler sollen bei der Abschlusszeremonie anwesend sein. Das Festival startet bereits an diesem Wochenende mit einer Eröffnungsgala, bei der Regisseur Rodrigo Sorogoyen den Master of Cinema-Preis aus den Händen von Schauspieler Luis Zahera erhalten soll. Gezeigt wird die Neuverfilmung "Bonjour Tristesse" von Regisseurin Durga Chew-Bose. Ähnliche Nachrichten Erste Streifen laufen schon: Das Atlàntida Film Fest wird an diesem Samstag offiziell eröffnet In seiner 15. Ausgabe präsentiert das Atlàntida Mallorca Film Fest 84 Langfilme – 63 Prozent davon nationale Premieren –, 20 Kurzfilme sowie eine Serie. Ergänzt wird das Programm durch 18 Konzerte und zwölf Konferenzen. Zu den internationalen Gästen zählen Regisseurin Celine Song, die ihre Liebeskomödie "Materialists" mit Pedro Pascal, Dakota Johnson und Chris Evans vorstellt, sowie die Schauspieler Tom Blyth und Russell Tovey mit ihrem Sundance-Gewinnerfilm "Incógnito". Besondere Aufmerksamkeit dürfte der Dokumentarfilm "Pon tu alma en la mano y anda" der iranischen Regisseurin Sepideh Farsi erhalten, der den Palästina-Konflikt durch Videoanrufe mit der später bei einem israelischen Bombardement getöteten Journalistin Fatma Hassona beleuchtet. Das komplette Programm kann auf der offiziellen Webseite des Festivals eingesehen werden.