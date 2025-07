Taschendiebe tarnten sich als Touristen und beklauten Mallorca-Urlauber: Drei Festnahmen!

In Palma de Mallorca ist es den Beamten gelungen, eine Bande von Taschendiebinnen festzunehmen. Am vergangenen Montag klickten die Handschellen, die drei Bulgarinnen wurden anschließend von der Insel verbannt. Dabei hatten sie die Auflage, Mallorca innerhalb von einer Stunde verlassen zu müssen. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Diebstahl und Betrug vorgeworfen – sie sollen sich dabei auf Touristen spezialisiert haben.