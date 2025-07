Megastau auf Mallorcas Straßen: Beliebter Urlaubsort versinkt erneut im Verkehrschaos

Alle wollen nach Sóller: Am Freitag ist es vor Mallorca-Dort Sóller erneut zu kilometerlangen Staus gekommen, der Tunnel musste gesperrt werden | Video: Última Hora

Wenn einmal im Sommer die Sonne auf Mallorca nicht scheint, lässt sich das immergleiche Phänomen beobachten: Scharen von Urlaubern zieht es statt an den Strand in die Innenstadt von Palma de Mallorca oder in die idyllischen Bergdörfer der Insel. Dann stehen für viele Touristen Ausflüge samt Shoppen, Essen und Trinken statt Baden und Sonnen auf dem Programm. Im Volksmund wird das "operación nube", Operation Wolke, genannt.