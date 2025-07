Schweizer Ballermann-Urlauber klettert betrunken am Hotelfenster: Sturz aus drittem Stock

Ein Schweizer Urlauber ist an der Playa de Palma schwer verletzt worden, als er am Samstagmorgen aus dem dritten Stock eines Hotels gefallen ist. Wie das Online-Nachrichtenportals "Crónica Balear" berichtet, habe sich der Unfall gegen 4 Uhr morgens im Hotel Pabisa Sofía ereignet. Lebensgefahr bestehe für den 19-Jährigen nicht, heißt es.

Der junge Urlauber soll in alkoholisiertem Zustand versucht haben, sich im dritten Stock des Hotels von einem Fenster zum anderen zu hangeln. "Dabei verlor er plötzlich den Halt und stürzte vor den Augen mehrerer entsetzter Touristen in die Tiefe", so "Crónica Balear" Das Hotel liegt zwischen unweit des Balneario 6, mitten in der Feiermeile Ballermann.

Der 19-Jährige war stark alkoholisiert

Vor Ort rückten zahlreiche Rettungskräfte an, unter anderem Steifenwagen der Policía Local und Policía Nacional sowie ein Notarztteam samt Krankenwagen. Sie fanden den schwer verletzten Touristen am Boden liegend auf – er war offenbar stark alkoholisiert.

Die Sanitäter stabilisierten den jungen Mann noch vor Ort und brachten ihn anschließend mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Trotz des kritischen Zustands besteht nach bisherigen Informationen keine akute Lebensgefahr.

Schweizer war kein Hotelgast

Weil der Schweizer seinen Pass bei sich trug, konnte er schnell identifiziert werden. Das Kuriose bei dem Vorfall: Der 19-Jährige war gar nicht in dem Hotel an der Playa de Palma untergebracht, aus dessen dritten Stock er in die Tiefe fiel. Die Ermittlungen in dem Fall dauern noch an.