Fliegende Sonnenschirme, panische Urlauber: Mini-Tornado am Strand erschreckt deutsche Badegäste

Das stürmische Wetter hat am Freitag einen kleinen Wirbelsturm am Strand von Camp de Mar auf Mallorca verursacht. Augenzeugen berichten von Panik und hielten die Szenen auf Video fest | Foto: Screenshot TikTok @tjwsk8

Das stürmische Wetter der vergangenen Tage hat auf Mallorca Spuren hinterlassen. Am Freitag ist am Strand von Camp de Mar im Südwesten der Insel ein Mini-Tornado entstanden. Wie auf einem Tiktok-Video zu sehen ist, flogen an der Playa Stand-Up-Paddle, Sonnenschirme und Handtücher umher und der Sand wurde aufgewirbelt. Zu der Zeit, als das Video aufgenommen wurde, gab es eine Sturmwarnung für die Insel und ihre Küstenbereiche.