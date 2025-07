Zwischen Hollywood und Inselglück: Wie die Krawinkels Mallorca zu ihrem Zuhause machten

Toleranz ist ein Wort, das Sebastian Krawinkel wiederholt benutzt, wenn er über Mallorca spricht. "Ich glaube, das ist ein großer Bestandteil dafür, warum diese Insel bei Deutschen so beliebt ist: Hier kann man so sein, wie man ist. Jeder respektiert den anderen. Diese unglaubliche Gastfreundschaft der Einheimischen macht, dass man sich immer und überall willkommen fühlt." So geht es Krawinkel, Deutscher aus Hannover, und seiner Frau Catrin, ebenfalls Deutsche aus Hamburg, bereits seit mehr als zwanzig Jahren. Die begeisterten Jogger, Radfahrer und Spaziergänger haben auf Mallorca ihr Paradies gefunden. Der MM-Besuch auf ihrer Finca in Moscari entwickelt sich zu einer Liebeserklärung an die Insel.

"Wir waren 2004 das erste Mal auf Mallorca, genauer gesagt in Felanitx", erinnert sich Sebastian Krawinkel. "Wir waren total verzaubert von den alten Steinmauern, den knorrigen Olivenbäumen und der Farbvielfalt der Insel." In den darauffolgenden Jahren sei das Paar immer wieder nach Mallorca gereist, in unterschiedliche Regionen, die Sebastian und Catrin Krawinkel beeindruckt hätten, weil jede von ihnen anders als die vorhergehende sei, so die Hamburgerin. "Du findest hier liebliche Hügellandschaften, dann hier direkt das Tramuntana-Gebirge, das Meer mit den kleinen Buchten und den langen Stränden."

Das Wohnzimmer der Krawinkels beherbergt diverse Totenschädel, darunter einen ebenfalls aus dem Film „Der Greif”.

Ein Leben zwischen Hollywood und Mallorca

Sebastian Krawinkel, 1969 geboren, ist Szenenbildner und Art Director. Zu seinem Katalog zählen sowohl Film- als auch Werbeproduktionen. Seine bekanntesten Arbeiten umfassen "V wie Vendetta", "Die Bourne Verschwörung" sowie "Inglourious Basterds". Für Roland Emmerichs Historiendrama "Anonymous" entwarf Krawinkel die Szenenbilder, eine Leistung, die mit dem Deutschen Filmpreis 2012 belohnt wurde. Von Mallorca aus betreibt er die Akquise seiner Projekte und bereitet sie teilweise vor. Gewöhnlicherweise hält sich Kranwinkel dann an den weltweiten Drehorten auf und das zwischen sechs und neun Monaten. "Während dieser Zeit bin ich entweder an den Wochenenden oder in den Drehpausen auf Mallorca. Da ein komplettes Filmteam aus bis zu 500 Leuten besteht und alleine mein Team aus mindestens zehn und bis zu 300 Personen, freue ich mich, wenn ich auf der Insel bin und meine Ruhe habe."

Aus dem Film „Der Greif” stammt eine Säule (links) im Garten der Krawinkels.

Catrin Krawinkel, 60 Jahre alt, ist freie Journalistin. "Ich schreibe viel für die Industrie, das heißt ich habe Kunden aus der Wirtschaft, für die ich Magazine, Newsletter und sonstige Text-Aufträge realisiere." Das zweite Standbein der Hamburgerin ist Society-Berichterstattung für die Magazine Gala und Bunte in den vergangenen elf Jahren. Darüber hinaus macht Krawinkel Presse-Management für drei große deutsche Event-Agenturen. "Für meine Arbeit brauche ich einfach nur Internet und kann ganz viel von Mallorca aus machen."

Das Paar hat die Modemarke "Pamboli Palma" herausgebracht.

Seine Garage hat das Paar in ein Lager (oben) für die Artikel ihrer Marke „Pamboli Palma” umfunktioniert

Eigene Modemarke herausgebracht

2016 schließlich kauften sich die Krawinkels eine Finca in Moscari, die im Jahr 2017 umgebaut wurde und in der die beiden viel Zeit verbringen. In dem stilvoll eingerichteten Haus und auf dem Grundstück befinden sich einzelne Requisiten aus den Filmprojekten, an denen Sebastian Krawinkel mitgearbeitet hat: etwa eine Säule oder Totenschädel aus dem Film "Der Greif". Dazu kommen der Nachbarshund "Taka", den das Paar tagsüber hütet, sowie die Katze "Uschi". Sebastian Krawinkel hält sich rund ein Viertel des Jahres in Moscari auf. Bei seiner Frau sind es mittlerweile durchschnittlich drei von vier Wochen pro Monat. Neben der Finca besitzen die beiden noch ein Haus in Berlin.

Vor drei Wochen haben die Krawinkels ihre Modemarke "Pamboli Palma" offiziell auf den Markt gebracht. "Wir haben eine Mallorca-Marke kreiert, die das Lebensgefühl der Insel widerspiegelt und als Gruß von den Balearen funktioniert. Im Form von farbenfrohen Shirts, Shorts und Caps haben etwas designt, das an die Farbenvielfalt der Blüten auf Mallorca erinnert", so Sebastian Krawinkel und seine Frau fügt hinzu: "Die Marke soll eine Art Hommage an die Insel sein und an das, was sie uns gibt." Die bunten Produkte weisen Vintage-Grafiken aus den 80er Jahren auf, die das Ehepaar an seine Jugend erinnern, sowie eine spezielle Saumnaht in bunten Farben, die man von Strandtüchern kennt. Aktuell ist "Pamboli Palma" über www.pambolipalma.com erhältlich und die Krawinkels suchen nach Kooperationen im stationären Einzelhandel.