König Felipe VI. ist bereits auf Mallorca: So bereitet er sich auf Regatta und Sommerurlaub vor

König Felipe VI. ist am Wochenende bereits auf Mallorca eingetroffen, um die bevorstehende Regatta und seinen Sommerurlaub vorzubereiten. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtete, begab sich der Monarch am Sonntagvormittag in Porto Pi in Palma für Testfahrten an Board des spanischen Marineschiffs Aifos, mit dem er am 3. August bei der 43. Copa del Rey MAPFRE teilnehmen wird.

Felipe VI. ist mit seiner Stammcrew auf seinem legendären Segelboot ausgelaufen. Ziel des heutigen Törns war ein technischer Trainingstag auf See, mit Fokus auf präzise Messungen und wichtige Anpassungen – entscheidend für die Teilnahme an einer der prestigeträchtigsten Regatten im Mittelmeerraum. Der Monarch ist leidenschaftlicher Segler und engagiert sich privat sehr für den Sport. Unklar, ob Prinzessin Leonore auch an der Regatta teilnimmt Für zusätzliche Aufregung sorgt in diesem Jahr die Frage, ob Prinzessin Leonor erstmals an der Copa del Rey teilnehmen wird. Ihre Teilnahme wäre ein starkes Zeichen für die Fortführung der sommerlichen Mallorca-Tradition der Königsfamilie. Letizia, Leonor und Sofía schauen sich in Basel das EM-Frauenfußballfinale an Auch Königin Letizia wird bald ihre Sommerzeit auf der Insel beginnen. Am Sonntagnachmittag reiste sie gemeinsam mit ihren Töchtern zum Finale der Frauenfußball-EM in die Schweiz. In Basel spielt am Sonntagabend Spanien gegen England. Am Montag wird sie auf Teneriffa an der Jahrestagung des Instituto Cervantes teilnehmen. Offizieller Start der Termine auf der Insel Wie üblich ist der Terminkalender der Royals auf Mallorca gut gefüllt. Am Montag, 28. Juli, wird Felipe VI. im Königspalast La Almudaina den traditionellen Empfang für die Behörden der Balearen abhalten. Am Dienstag findet dann das jährliche Sommergespräch mit Regierungspräsident Pedro Sánchez im Marivent-Palast statt. Die Teilnahme des Königs an der Regatta und seine Anwesenheit in Palma markieren den Auftakt einer maritim geprägten Sommerwoche, die über 100 Segelboote aus aller Welt zur Copa del Rey erwartet.