Nächtlicher Crash auf Mallorca: Drei junge Männer flüchten nach Unfall bei Calvià

Ein nächtlicher Ausflug dreier junger Männer auf Mallorca endete am frühen Montagmorgen in einem spektakulären Unfall in der Urbanisation Galatzó in Calvià. Gegen 1 Uhr krachte ein Skoda Fabia auf der Avenida Son Pillo frontal gegen einen Baum – der Fahrer flüchtete anschließend gemeinsam mit seinen beiden Begleitern vom Unfallort.

Anwohner wurden von einem lauten Bremsgeräusch und einem heftigen Aufprall aus dem Schlaf gerissen. Als sie auf die Straße traten, bot sich ihnen ein dramatisches Bild: Das Unfallfahrzeug war über eine Verkehrsinsel geschleudert worden, hatte dabei ein Verkehrsschild mitgerissen und war schließlich an einem Baum zum Stehen gekommen. Von den Insassen fehlte jedoch jede Spur. Merfach riskante Fahrmanöver durchgeführt Mehrere Augenzeugen berichteten der kurz darauf eintreffenden Ortspolizei von Calvià, dass sich drei junge Männer im Wagen befanden. Diese sollen zuvor wiederholt riskante Fahrmanöver – sogenannte "Trompos" – auf einem nahegelegenen Kreisverkehr durchgeführt haben. Kurze Zeit später kam es zu dem Unfall. Laut Zeugenaussagen verließen die drei Männer den Ort zu Fuß in Richtung des Gewerbegebiets Son Bugadelles. Verletzungen waren äußerlich offenbar keine zu erkennen. Die Polizei versuchte vergeblich, den Fahrzeughalter telefonisch zu erreichen. Das schwer beschädigte Auto wurde schließlich von einem städtischen Abschleppdienst geborgen und in ein Depot gebracht. Gegen den Fahrer wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.