Sturmwarnung, meterhohe Wellen und Regen: So durchwachsen wird das Mallorca-Wetter

Vor allem an den Stränden im Norden und Nordosten Mallorcas, wie hier in Cala Millor, gibt es zum Anfang der Woche eine Sturmwarnung | Foto: S. BAUZA

In diesen Tagen ist das Wetter auf Mallorca ziemlich unüblich für Juli: Vor allen Dingen ist es sehr abgekühlt und ungewöhnlich wechselhaft. Die neue Woche beginnt mit einer Sturmwarnung, die einige Küstenbereiche der Insel trifft und für aufgewühlte See sorgt. Auch Schauer und dicke Wolken sind in den kommenden Tagen angekündigt. Lesen Sie mit dem Mallorca Magazin die ausführliche Wettervorhersage für Ihren Urlaub, inklusive Wassertemperaturen.